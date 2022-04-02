Сили ППО знищили кілька ракет, – глава Полтавської ОДА про ракетний удар по Миргороду

Окупанти близько 16:50 здійснили ракетний удар по Миргороду, що на Полтавщині. Сили ППО змогли знищити кілька крилатих ракет ворога.

Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому. Про це розповів глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Крім того, загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

Чи є постраждалі

На місці зараз працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також поліцейські.

Кількість постраждалих встановлюють.

До слова, також російські загарбники 2 квітня завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Шепетівці, що на Хмельниччині. Там теж виникла пожежа.

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