Сили спецоперацій ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки окупанта

Сили спецоперацій ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки російських військ. Там були танки, бойові машини та паливозаправники.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Це трапилось ввечері 11 березня – на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Харківщині знищили колону техніки ворога

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта,

– мовиться у повідомленні.

Також додали, що серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники.

Ба більше, Збройні Сили України заявили, що:

ліквідували живу силу противника;

кілька ворогів, кинувши техніку, втекли до лісової місцевості;

просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місце перебування ворога.

"Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!" – підсумували в ОВА.

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