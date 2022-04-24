Сили та світла, – привітання глави УГКЦ Блаженнішого Святослава з Великоднем

Блаженніший Святослав привітав українців з Великоднем – найбільшим християнським святом. Глава УГКЦ заявив, що у цей день люди урочисто зустрічають воскреслого Спасителя, який вийшов з гробу як життєдавець навіки.

Блаженніший Святослав зауважив, що Христос проходить крізь зачинені людські двері: страху, непевності, болю та страждання. Сьогодні він проходить крізь трагедію й усю небезпеку воєнного лихоліття, повідомляє 24 канал.

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Глава УГКЦ наголосив, що Христос проходить через це, аби прийти та принести людям свою небесну радість. Щоб дарувати Україні та її народові свій мир.

Блаженніший Святослав нагадав: коли Христос вперше прийшов крізь замкнуті двері до своїх учнів, він дихнув на них та сказав "Мир вам". Глава УГКЦ наголосив, що людина вміє починати війни, але не вміє їх закінчувати. Мир є даром Божим, який приходить з небес.

Ми знаємо, що справжня перемога – це перемога над гріхом, над смертю. Сьогодні переможець Христос дихає на нас своїм подихом воскреслого, щоби окриляти, надихати, щоби у його воскресінні Україна отримала власну перемогу над злом, ворогом та смертю,

– заявив глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав зауважив, що ворог сьогодні хоче забрати у нас життя. Але йому не вдасться, бо люди співають "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував".

Глава УГКЦ заявив: нехай цей пасхальний привіт буде носієм сили для кожного, хто його приймає та передає. Блаженніший Святослав також побажав людям сили та світла.

Пасхальне привітання Блаженнішого Святослава: дивіться відео