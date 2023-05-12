Сили України почали "формувати" операції для контрнаступу, – CNN

Українські сили почали "формувати" операції напередодні анонсованого контрнаступу проти російських окупантів.

Формування операцій передбачає вражання цілей. Про це журналістам повідомив високопоставлений військовий чиновник США та чиновник Заходу.

Читайте також 750 окупантів ліквідували на фронті захисники, мінус і дві системи ППО: втрати ворога 12 травня

Поле бою готують до наступу

Мовиться про враження складів зброї, командних центрів та бронетехніки, артилерійських систем. Це потрібно, аби підготувати поле бою для наступальних сил. Це стандартна тактика, розроблена перед великими об’єднаними операціями.

Коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ на Півдні, йому так само передували повітряні атаки для формування поля бою.

Американський військовий зазначає, ці формування можуть тривати багато днів до основної частини будь-якого запланованого українського наступу. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що його країні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж розпочати контрнаступ.

Удари ЗСУ

Українська авіація за добу 11 травня завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищили 9 ворожих безпілотників різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.