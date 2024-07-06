Коли буде надзвичайна спека +41 градус в Україні

Уже наступного тижня до України прийде надзвичайна спека. Очікується, що температура буде близькою до абсолютних максимумів, зафіксованих за всю історію спострежень.

Коли саме й у яких областях чекати найбільшої спеки, детальніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок, передає 24 Канал.

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Коли буде надзвичайна спека

Синоптикиня зауважила, що у зв'язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки наступного тижня очікується жарка погода. Так, впродовж 11 – 15 липня в більшості областей буде сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме +35 – +38 градусів.

У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека +40 – +41 градус, що близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всі історію спостережень,

– наголосила Діана Кривобок.

Зауважила, що для України абсолютний максимум складає 42 градуси. Він зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Надзвичайна спека може негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення. Такі погодні умови спричинять надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож варто утриматися від використання у цей час відкритого вогню.

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