В Україну повертається сильна спека

Останній тиждень дав українцям трохи відпочити від пекельної спеки. Проте вже невдовзі на нашій території знову фіксуватимуть високі температури.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Коли очікувати на повернення +30 градусів, передає 24 Канал.

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Сильна спека повертається

Синоптикиня попередила, що на вихідні і початок наступного тижня в Україну знову повертаються більш високі значення температури. Як зазначила Птуха, сонця буде більше, а повітря прогріватиметься в середньому до +30.

Погода на неділю, 28 липня 2024 року / Укргідрометцентр

Зокрема, вже 26 − 27 липня у Києві та області буде жаркіше. Там вночі очікують до +21 градуса, а денна температура з 27 липня долягатиме +32 градуси.

Також Птуха розповіла, що на Сході та на Дніпропетровщині з 25 липня фіксуватимуть гарячі +34 градуси. Проте для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа.

Цього тижня ще буде похолодання

До слова, згідно з актуальним прогнозом , у суботу, 27 липня, на переважній частині України вдень повітря. Водночас у західних регіонах буде незначно прохолодніше – там температура переважно

Як розповіла метеорологиня, водночас 25 липня на Заході спостерігатимуть зниження температури в межах +21…+26 градусів. Ця тенденція торкнеться й інших регіонів – 25 – 26 липня у більшості областей буде відносна прохолода.

"Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п’ятницю", – зазначає Птуха.

Синоптикиня Укргідрометцентру зазначає, що принаймні частині північних і центральних областей, швидше за все, дістанеться порція прохолоди. У поточному прогнозі погоди очікується збільшення хмарності та опадів. Зокрема, короткочасні дощі, які можуть супроводжуватися грозами цього тижня спочатку зачеплять західні області та Житомирщину, а потім поширяться на схід та Сумщину. Згодом негода завітає на Вінниччину та Одещину. У решті південних областей сухо, як і на сході після 24 липня.