Сильне похолодання в Україні: у Карпатах температура пішла в "мінуси"
Станом на 21 вересня температура повітря у Карпатах опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6.
Наразі на горі – хмарно з проясненнями. Швидкість північно-західного вітру сягає 6 метрів за секунду.
Зауважте На Заході України нарешті сонячно, зливи перемістилися на Схід: прогноз погоди на 21 вересня
Українців розчулили світлини з морозяної вершини. У мережі люди жартують, що "зима близько" та називають гору "красунечкою". Лунають навіть прогнози, що скоро сніжитиме.
Карпати підморозило / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
В Україні прогнозують заморозки
- Рятувальники розповіли, що вже невдовзі Україна зустріне перші осінні заморозки.
- Температура повітря суттєво опуститься на території більшості областей.
- Не відчують морозяного привіту тільки південні, східні області, а також Закарпаття.
- За даними рятувальників, спершу заморозки вдарять на Заході. Зокрема, це може статися вже уночі 22 вересня.
- А вже 23 вересня вони розійдуться цілою Україною.
- Також на період 20 – 24 вересня українські синоптики прогнозують щоденні опади. У більшості областей пануватиме похмура погода.
Допис Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Станом на 08:00 21.09.2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5 – 6 метрів за секунду, температура навколишнього середовища -6 градусів.