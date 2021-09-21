Сильне похолодання в Україні: у Карпатах температура пішла в "мінуси"

Станом на 21 вересня температура повітря у Карпатах опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6.

Наразі на горі – хмарно з проясненнями. Швидкість північно-західного вітру сягає 6 метрів за секунду.

Зауважте На Заході України нарешті сонячно, зливи перемістилися на Схід: прогноз погоди на 21 вересня

Українців розчулили світлини з морозяної вершини. У мережі люди жартують, що "зима близько" та називають гору "красунечкою". Лунають навіть прогнози, що скоро сніжитиме.



Карпати підморозило / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Україні прогнозують заморозки

Рятувальники розповіли, що вже невдовзі Україна зустріне перші осінні заморозки.

Температура повітря суттєво опуститься на території більшості областей.

Не відчують морозяного привіту тільки південні, східні області, а також Закарпаття.

За даними рятувальників, спершу заморозки вдарять на Заході. Зокрема, це може статися вже уночі 22 вересня.

А вже 23 вересня вони розійдуться цілою Україною.

Також на період 20 – 24 вересня українські синоптики прогнозують щоденні опади. У більшості областей пануватиме похмура погода.

Вперше цієї осені температура у Карпатах опустилася до 0 градусів ще 20 вересня. Того дня усе навколо вкрилося памороззю. Дощило.

Допис Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Станом на 08:00 21.09.2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5 – 6 метрів за секунду, температура навколишнього середовища -6 градусів.