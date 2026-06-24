Спека з Європи суне в Україну: синоптик розповів, у яких областях припече до +36

Після періоду комфортної літньої погоди в Україну почне надходити спекотне повітря із Західної та Центральної Європи. Уже наступного тижня в окремих регіонах температури можуть зрости до +36 градусів.

Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV. Водночас у низці європейських країн температура вже перевищує позначку +40 градусів.

Дивіться також В Україні затримається негода: які області накриють дощі та грози через атмосферний фронт

Коли і де зросте температура?

Іван Семиліт розповів, що наприкінці червня та початку липня в Україні очікується суттєве підвищення температури. У період з 28 червня до 2 липня вдень повітря прогріватиметься в діапазоні від 26 до 33 градусів тепла.

За його словами, на Закарпатті місцями очікується до 36 градусів тепла. У нічні години температура повітря становитиме від 15 до 22 градусів тепла. Наразі спрогнозувати, як довго триватиме така хвиля спеки, важко.

Зараз над Європою зупинився доволі потужний і статичний антициклон. Він акумулює над регіоном тепло, яке трохи заходить і до нас,

– пояснив він.

Водночас східні області залишатимуться під впливом поля зниженого атмосферного тиску. Завдяки цьому там зберігатиметься дещо прохолодніше повітря, тому температури будуть нижчими, ніж у решті областей України.

Якою буде погода до цього?

Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що найближчими днями в Україні ще утримається комфортна літня погода без аномальної спеки. На погодні умови впливає західний антициклон, який забезпечує помірні температури.

Загалом до кінця тижня збережеться літнє тепло, проте у низці регіонів ще пройдуть короткочасні грозові дощі. Водночас наприкінці тижня опади з України поступово відступатимуть, а температура повітря почне знову зростати.

До речі, нагадаємо, що ххвиля екстремальної спеки вже охопила частину Європи. На тлі температури до 41 градуса тепла влада десятків департаментів Франції заборонила продаж алкогольних напоїв під час публічних заходів.