У більшості областей України – попередження про сильні пориви вітру

В Україні на сьогодні, 13 липня, оголосили штормове попередження. Сильний вітер найближчої години накриє більшість областей.

В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про сильні пориви вітру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 липня у західних, північних та більшості центральних областей пориви 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться в повідомленні.

Зазначають, що сильний вітер протримається до кінця доби.

Сильні пориви вітру та зниження температури повітря

Український гідрометеорологічний центр попередив також жителів столиці про небезпечні метеорологічні явища. У Києві теж оголосили І рівень небезпечності.

В Києві оголосили штормове попередження / Інфографіка Гідрометеорологічний центр

Погіршення погодних умов у високогір'ї

Водночас Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що у високогір'ї погіршилися погодні умови. При цьому температура повітря становить лише +2.

Станом на 08:30 13 липня 2022 у м. Піп Іван Чорногірський – хмарно, видимість обмежена, дощ. Вітер південно-західний 15 – 17 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду,

– йдеться в повідомленні.

До слова, синоптики попереджали про зниження температурних умов цього тижня. Похолодання почали фіксувати з 11 липня. Згідно з прогнозом синоптиків, 13 липня дощ очікують у західних та північних регіонах України. Удень також можливі короткочасні грозові дощі на Сході.

Натомість друга половина липня в Україні буде мегаспекотною. Синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється аж до +41 градуса.

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