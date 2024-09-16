"Хто б міг подумати": Буданов назвав сильні сторони України у війні

Сильною стороною України у війні проти агресії Росії є нестандартні підходи у рішеннях та мотивація.

Про це сказав очільник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на щорічній зустрічі YES у Києві, інформує 24 Канал.

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Україна – це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу: тут можливо все. Раз – з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому?,

– зазначив Буданов.

Іншою важливою рисою українців очільник розвідкив назвав віру в себе та мотивацію, якої немає у росіян.

"Наша сильна сторона – в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема", – додав розвідник.

Що найбільше турбує Буданова

У ході зустрічі Кирило Буданов також відповів, що його турбує найбільше. Він наголосив, що це – загибель або каліцтво наших людей.

"Це те, що не повернеш. Дрон можна зробити новий, танк можна зробити новий – або купити. А людина вже все, пішла назавжди. Тому життя людей найголовніше", – сказав він.