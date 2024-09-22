Сильні вибухи знову пролунали на Хмельниччині

У Хмельницькій області було чути вибухи. Раніше військові попередили про загрозу ударних дронів.

Близько 02:00 журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів на Хмельниччині. А потім ще раз – ближче до 3 ранку.

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На Хмельниччині гучно

Перед цим о 01:04 в області була оголошена повітряна тривога через "Шахеди".

Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА!

– йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Повторні звуки вибухів пролунали о 02:44, про що повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряні сили за хвилину перед цим попереджали: Старокостянтинів у Хмельницькій області – можлива робота ППО.

Зазначимо, що окупанти розпочали атаку "Шахедами" ще з вечора 21 вересня. Ворог запустив безпілотники з різних напрямків.

Противник не обмежується дроновим терором. Надвечір він вдарив по Харкову авіабомбами. Один зі снарядів влучив перед житловою багатоповерхівкою. Понад 20 людей постраждали, серед них є діти.

Попередньо, загарбники застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців, ФАБ-250.