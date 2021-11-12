Сильні зливи накрили південь Індії та Шрі-Ланку: багато загиблих

Південний штат Індії Тамілнаду накрили проливні дощі, щонайменше 14 людей загинули. Водночас кілька районів штату перебувають у стані підвищеної готовності до інтенсивних опадів.

Метеорологічний департамент Індії попередив про інтенсивні дощі в окремих місцях. Подекуди транспортні засоби майже затоплені.

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В столиці штату зупинили рейси

Минулого тижня стихія зруйнувала щонайменше 800 хат. В Ченнаї, столиці штату Тамілнад, розгорнули кілька команд національних сил реагування на стихійні лиха, щоб допомогти місцевій владі у рятувальних роботах.

У Ченнаї, який є одним із найбільш постраждалих регіонів, чиновники евакуювали сотні людей із вразливих районів. Водночас рейси в місті призупинено.

Тамілнад бореться з наслідками проливних дощів: відео з твітера користувача Shabbir Ahmed

Дощі стали одними з найсильніших у місті з 2015 року. Експерти попередили, що сильні дощі можуть надалі спровокувати повені та руйнування. Громадян закликали не виходити на вулицю.

Наслідки злив на Шрі-Ланці

В сусідній Шрі-Ланці в результаті дощів загинули 25 людей, більшість з яких потонули. Водночас за інформацією CNN, В результаті зсувів 5 людей постраждали.

Невдовзі таки очікують на стихання злив, що перетворяться на помірні дощі. Проте, за інформацією метеорологів, у найбільш постраждалих районах ще можливе періодичне затоплення доріг та низовин.

Більшість авто підтоплені: відео з твітера користувача Naveen Natarajan

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