Сильні зливи накрили південь Індії та Шрі-Ланку: багато загиблих
Джерело:ABC News
Південний штат Індії Тамілнаду накрили проливні дощі, щонайменше 14 людей загинули. Водночас кілька районів штату перебувають у стані підвищеної готовності до інтенсивних опадів.
Метеорологічний департамент Індії попередив про інтенсивні дощі в окремих місцях. Подекуди транспортні засоби майже затоплені.
Зверніть увагу Через сильні зливи повінь накрила Боснію і Герцеговину: моторошні фото
В столиці штату зупинили рейси
Минулого тижня стихія зруйнувала щонайменше 800 хат. В Ченнаї, столиці штату Тамілнад, розгорнули кілька команд національних сил реагування на стихійні лиха, щоб допомогти місцевій владі у рятувальних роботах.
У Ченнаї, який є одним із найбільш постраждалих регіонів, чиновники евакуювали сотні людей із вразливих районів. Водночас рейси в місті призупинено.
Тамілнад бореться з наслідками проливних дощів: відео з твітера користувача Shabbir Ahmed
Дощі стали одними з найсильніших у місті з 2015 року. Експерти попередили, що сильні дощі можуть надалі спровокувати повені та руйнування. Громадян закликали не виходити на вулицю.
Наслідки злив на Шрі-Ланці
В сусідній Шрі-Ланці в результаті дощів загинули 25 людей, більшість з яких потонули. Водночас за інформацією CNN, В результаті зсувів 5 людей постраждали.
Невдовзі таки очікують на стихання злив, що перетворяться на помірні дощі. Проте, за інформацією метеорологів, у найбільш постраждалих районах ще можливе періодичне затоплення доріг та низовин.
Більшість авто підтоплені: відео з твітера користувача Naveen Natarajan
Сильні опади у світі: останні новини
- В Гімалайському штаті в Індії через сильні зливи виникли повені. Вони забрали життя майже пів сотні людей.
- Наприкінці жовтня іспанський регіон Аліканте накрила повінь. Через величезну кількість опадів вулиці перетворилися на канали, затоплені водою.
- Повінь накрила Боснію і Герцеговину. Рятувальники посилено працювали у 4 муніципалітетах. Річки вийшли з берегів і завдали збитків по всій території Боснії і Герцеговини.