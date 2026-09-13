Сильний вибух пролунав у Рівному

Росія продовжила атакувати Рівненську область після опівночі 13 вересня. Дуже гучно було у самому Рівному.

Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Рівне?

О 0:21 Повітряні сили повідомили, ударний БпЛА перебував на півночі Рівненщини та рухався на Рівне.

В 0:40 з'явилися інформація про вибухи в обласному центрі. Згодом голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, заявив про збиття ворожої цілі.

Також він розповів, що ППО продовжувало працювати, оскільки ворожа атака на цей момент тривала. Водночас попередив, що може бути гучно.

За даними моніторингових ресурсів, станом на 0:53 ще один БпЛА завертав у бік Рівного. Мав бути над містом упродовж 10 – 15 хвилин.

О 1:13 Повітряні сили сповістили, що на обласний центр рухається дрон зі сходу. За мить у Рівному було чути ще один вибух. Попередньо, також було збиття.

Наразі більше деталей про атаку немає.

Додамо, що протягом 12 вересня Рівненщина майже весь день перебували під ударом БпЛА. В області, зокрема, постраждала АЗС. Також частина Дубна та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без електропостачання, а на Сарненщині було зруйновано одне з підприємств.