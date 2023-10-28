Штормове попередження: в Києві найближчим часом сила вітру становитиме до 28 метрів на секунду

Синоптики попередили про потужні пориви вітру в Києві та області. Ураганний вітер може сягати до 28 метрів за секунду.

Синоптики попередили, що 28 жовтня на Київщині буде другий рівень небезпечності, тобто жовтий. Міська влада вже повідомила про загиблих та поранених, пише 24 Канал.

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На Київщині попередили про небезпеку через потужний вітер

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину (мовиться про ситуацію станом на 10:30 28 жовтня – 24 Канал) з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 – 28 метрів за секунду, 2 рівень небезпечності,

– заявили в Укргідрометцентрі.

Міська влада Києва повідомила, що оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" чергують цілодобово.

Влада закликала людей бути обережними та не виходити без нагальної потреби на вулицю. Окрім того, у випадку потужних поривів вітру варто дотримуватись правил:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру – сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

не перебувати біля великих дерев, особливо тополь;

не паркувати поруч із великими деревами машини.

У Києві вже є загиблі та поранені

Міська влада закликала у випадку падіння дерев чи ламання гілок телефонувати на 101 рятувальникам, у КАРС – 044-430-37-13, або в аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду" 044-272-40-18. При травмуванні людей – 103.

Міська влада Києва розповіла, що у місті вже є декілька травмованих людей внаслідок негоди. Так, у:

Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. На жаль, лікарі не змогли реанімувати чоловіка й від отриманих травм він помер;

Шевченківському районі через падіння гілок жінка зазнала травми хребта та перебуває в лікарні;

на проспекті Берестейському – дерево впало на машину. Людина, яка перебувала в авто, відмовилась від госпіталізації.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні / Фото МВС