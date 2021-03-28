Поки співали прощальну пісню: силовики у М'янмі обстріляли жалобну церемонію

У М'янмі силовики відкрили вогонь на жалобній церемонії. 28 березня громадяни оплакували загиблих у найжорстокішому протесті з часу перевороту.
Джерело:The Guardian
Відповідні події зафіксували у місті Баго. За словами очевидців, військові М'янми відкрили вогонь по людях, які зібрались на похорон одного з 114 мітингувальників, яких вбили.
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Під час прощання із загиблим 20-річним студентом силовики почали обстріл. Людям вдалося втекти від військових.
Поки ми співали йому пісню (прощальну – 24 канал), силовики прибули і почали стріляти. Люди тікали,
– сказала жінка, яка була на прощальній церемонії з загиблим студентом.
Очевидці повідомили, що повідомлень про жертв на похоронах у місті Баго, недалеко від комерційної столиці Янгон, не надходило.Довідка. ЗМІ назвали протести у М'янмі 27 березня "найкривавішими", які відбулися після початку військового перевороту. Головнокомандувачі збройних сил 12 країн світу засудили застосування зброї проти протестувальників.
Що відомо про військовий переворот у М'янмі
- 1 лютого 2021 року після перевороту, вчиненого військовиками, у М'янмі спалахнули масштабні протести.
- Громадяни вийшли на мітинг, аби висловити невдоволення ситуацією в країні, зокрема арештом лідера керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
- Згодо в країні зафіксували проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Влада ввела режим надзвичайного стану, що триватиме до кінця року.