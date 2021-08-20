Силовики провели обшуки у салоні краси радниці мера Запоріжжя
Джерело:Press-center
Силовики 19 серпня провели обшуки у мерії в Запоріжжі. Також вони прийшли до салону краси радниці мера Наталії Зайченко.
Елітний салон Persona розташований у центрі міста. Про це повідомило місцеве видання.
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Обшуки провели у радниці мера Запоріжжя Володимира Буряка
Місцеве видання повідомило, що про обшуки вони дізнались з власних джерел у правоохоронних органах.
Масштабні обшуки відбуваються в приміщенні Запорізької міськради, департаментах та комунальних підприємствах. Окрім цього, силовики працюють в салоні Persona, який належить радниці Буряка Наталії Зайченко, за сумісництвом коханці Запорізького мера,
– написало видання.
Попередньо відомо, що зараз Наталія Зайченко – радниця мера. Однак раніше вона працювала журналісткою. ЗМІ пишуть, що тільки згодом у неї з'явився елітний бізнес – вона стала власницею салону краси на бульварі Шевченка. У тій будівлі, за інформацією видання, раніше було відділення "Укрпошти". Однак тепер там салон Persona.
Видання "Обозреватель" опублікувало фото з місця обшуків у салоні.
Світлини з обшуків в салоні краси радниці мера та їхні фото з мером / Фото "Обозреватель" та Press-center
"Заклад нагадує скоріш хороми Людовіка XIV, аніж салон краси: дорога ліпнина, шовкові шпалери, мармурова підлога, обладнання на мільйони гривень, косметика найдорожчого світового бренду Balmain", – написало видання.
Також додали, що там обслуговують тільки людей з VIP- статусу, а на вечірки приїздять елітні українські зірки.
Що відомо про обшуки у Запоріжжі
- 19 серпня у Запорізькій міській раді, комунальних підприємствах і в районних адміністраціях проводять обшуки. Влада наразі не коментує дій правоохоронців.
- У ЗМІ запевнили, що Слідчі проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- ЗМІ повідомили, що обшуки проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань і Запорізькій обласною прокуратурою.