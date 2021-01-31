Силовики у Росії застосували до протестувальників газ, електрошокери та зброю: відео 18+

У Росію другі вихідні поспіль тривають масові акції протесту. Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.
Джерело: 24 канал
Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.
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Низка російських опозиційних телеграм-каналів повідомляє, що силовики б'ють протестувальників у Петербурзі, Челябінську, Казані та інших містах. До прикладу, у Пітері в автобус внесли людини без свідомості. За інформацією очевидців, силовики під час жорсткого затримання вдарили його шокером.
Тим часом у Челябінську ОМОНівці ледь не задушили протестувальника. Силовики сіли на чоловіка та тримали його. На відео чути, як він благає про допомогу і каже, що немає чим дихати. А от у Казані силовики вкладали затриманих обличчям у сніг.
У Пітері чоловіка вдарили шокером, він без свідомості: дивіться відео
Силовики ледь не задушили протестувальника: дивіться відео (18+)
ОМОНівці безжально лупцюють перехожих: дивіться відео (18+)
Затримання у Казані / Фото з телеграм-каналу "Усы Пескова"
Протести у Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.
- Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.
- Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Навального, а у відповідь їх затримують.