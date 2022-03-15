Сільський голова Чулаківки під дулами автоматів попередив громаду про обшуки

15 березня сільський голова Чулаківки, що на Херсонщині, звернувся до громади. У своєму відео Олександр Мусієнко зазначив, що окупанти проводитимуть обшуки серед населення.

Він наголосив, що остання ніч для усіх мешканців сільської громади була незвичною. А все тому, що у сучасній історії населеного пункту ще жодного разу усі не були під дулами ворожої армії.

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Сільського голову утримують проти його волі

Також він прокоментував своє звернення за попередню добу. Мовляв, містяни почали залишати гнівні коментарі. Зауважимо, що Олександр Мусієнко незаконно утримується у сільській раді окупантами.

Я тут перебуваю. І поруч зі мною – не один десяток озброєних до зубів військових. Навіть коли вчора записував відеозвернення, за кадром залишалися люди, які стояли з автоматами і контролювали те, що я говорю,

– зазначив він.

Крім того, він сказав, що у населеному пункті має розпочатися перевірка. Військові запевняли, що не проводитимуть її у помешканнях, але сам голова сільради не впевнений, що цього не буде. Мовляв, окупанти шукатимуть "диверсантів", які можуть переховуватися.

Мені пояснили, що це буде вибірковий огляд домівок. Військові обіцяють, що нічого мирному населенню робити не будуть. Натомість просто перевірятимуть подвір'я,

– сказав він.

Дивіться відеозвернення сільського голови Чулаківки:



Під час запису звернення в кабінет до Мусієнка увійшли окупанти. Чути їхні голоси за кадром. Миттєво змінилася й риторика голови сільради. Він зауважив, що російські військові не заходитимуть до помешкань містян, щоб не лякати їхніх дітей.

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