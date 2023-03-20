Ні дня без "пригод": у Сімферополі підірвали газопровід

У Центральній частині тимчасово окупованого Сімферополя ввечері 19 березня було неспокійно. Невідомий заклав вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті під газопровід.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці подій проводиться перевірка, відомо, що ніхто не постраждав.

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Невідомий проник за паркан і заклав вибухівку

Увечері 19 березня у тимчасово окупованому Сімферополі на ділянці газового кранового вузла неподалік вулиці Балаклавської стався вибух. За попередніми даними, невідомий переліз через паркан і заклав під газопровід вибухівку потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Як запевняють російські ЗМІ, такої потуги не вистачило, щоб перервати газопостачання та викликати велику пожежу. Нібито крановий вузол залишився цілим і наскрізних ушкоджень немає.

Унаслідок вибуху вигнуло одну з металевих труб, а поряд виявили вирву. Повідомляють, що ніхто не постраждав.

Наразі на місці подій проводять перевірку. Поки невідомо, хто причетний до підриву, однак клопоту окупантам вдалося завдати.

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