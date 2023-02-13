У Сімферополі влаштували масову бійку через українські номери на стіні клубу

У тимчасову окупованому Сімферополі сталася бійка. Все через, українські номерні знаки на стіні одного з клубів.

Про це повідомляють телеграм-канали та поширюють відео бійки, інформує 24 Канал.

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Що відомо про бійку в Сімферополі

Як зазначають у мережі, з кальянної Chill Avto у Сімферополі вийшли на перекур п'ятеро хлопців. У цей момент попри них проходила компанія, за словами очевидців, одягнена у мілітарі та балаклави. Чоловіків обурили українські держномери, що вже довгий час висять на стіні закладу.

Тож на відвідувачів напали та почали бити. Врешті-решт конфлікт вдалося залагодити. Однак, нападники зайшли до клубу та вимагали в людей паспорти. За "непокору" погрожували відкрити вогонь.

Згодом нападники все ж покинули кальянну, а четверо постраждалих звернулися з травмами до лікарні. Втім, за даними телеграм-каналів, заяви до поліції начебто ніхто так і не написав.

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У Сімферополі сталася масова бійка: дивіться відео

Крим та ЗАЕС можуть залишитися без води

Херсонський активіст Володимир Молчанов в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти осушують Каховське водосховище. Через це Крим та Запорізька атомна електростанція можуть залишитися без води.

Рівень води вже впав на два метри, порівняно зі звичайним в цей період. Якщо опуститься ще на один, то охолоджувальний ставок Запорізької АЕС не зможе наповнюватися. Якщо ж вода впаде на 2 метри, то припиниться водопостачання до Криму.

Молчанов переконаний, що зараз росіяни розуміють свою неготовність до українського наступу і бояться його. Тому готові жертвувати своїми "здобутками", аби спробувати зупинити наших захисників високою водою.