Навіть свої відрікаються: Сімоньян заборонили в’їзд на територію Вірменії

Російській пропагандистстці Маргариті Сімоньян заборонили в'їзд до Вірменії. До речі, "журналістка" має вірменське походження.

Про це повідомила сама Сімоньян у своєму телеграм-каналі. До слова, раніше пропагандистка розкритикувала мобілізацію в Росії, бо її "наче організував Київ".

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Сімоньян заборонили в’їзд на територію Вірменії

Уряд Вірменії заборонив в'їзд російській пропагандистці Маргариті Сімоньян. За словами журналістки, в'їзд до країни також заборонено російському політику Костянтину Затуліну.

Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній начальник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж,

– написала Сімоньян.

Нагадаємо, що раніше Сімоньян розповідала, що її прабабуся пережила геноцид вірмен у Туреччині. 1915 року їй вдалося втекти з Трабзона до Криму.

Також пропагандистка заявляла, що вона "вірменка і у ній тече вірменська кров".

Цинічні заяви Сімоньян

Раніше Сімоньян закликала росіян збирати гроші на потреби їхньої армії, а також йти в військкомат. На це у коментарях відреагували бурхливо.

Також Маргарита Сімоньян висловилася щодо проведення часткової мобілізації. Їй не сподобалась плутанина, що супроводжує призов.

Крім того, пропагандистка квилила на те, що у військкоматах буквально з ланцюга зірвалися. Мовляв, не слухають наказів головнокомандувача та Шойгу.

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