"Бомбимо, але без задоволення": Сімоньян, яка закликала бити по Києву, заговорила по-новому

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян завела нову риторику. Ще нещодавно вона закликала бити по Києву, а тепер говорить, мовляв, "бомблять без задоволення".

Так, абсурд та цинізм заяв Сімоньян набув нового рівня. Вона розказує, нібито в Росії ніхто не радіє ударам по мирних українських містах. Втім, коментарі у мережі доводять зворотнє, передає 24 канал.

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"Росіян змушують українці"

Ба більше, задоволення від ракетних атак, за словами пропагандистки, не отримує навіть Путін.

Я не знаю жодної людини в Росії, включаючи Путіна, якому те, що зараз відбувається, приносило б задоволення,

– переконує Симоньян.

Далі вона додала, мовляв, українці змушують росіян завдавати ударів, а ті – "білі та пухнасті" – не хочуть.

Сімоньян каже, що "треба зав'язувати"

Пропагандистка почала закидати, що окупантам "сумно". Вона навіть навела неадекватний приклад, мовляв, Шойгу сидить в кабінеті та сумує від атак по Києву, бо там Києво-Печерська лавра.

Насамкінець Сімоньян підвела тезу, нібито "треба зав'язувати", й не забула пригрозити ядерною війною. Вона каже, що ніхто не хоче ядерної війни, а третього варіанту, мовляв, немає.

Зазначимо, тези про "треба закінчувати війну" в Росії лунають не вперше. Окупанти розуміють, що через провали на фронті опинились у глухому куті, й думають, як будуть вибиратись зі своїх поразок.