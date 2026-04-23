Захищаємо Європу реально, – Зеленський відкинув "символічне" членство України в ЄС

Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує "символічного" членства в Європейському Союзі. Президент наголосив, що внесок нашої держави у захист Європи є реальним і заслуговує на повноправну інтеграцію.

Про це Володимир Зеленський сказав під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про "символічний вступ" України до ЄС?

Коментуючи пропозиції Франції та Німеччини, які, за даними ЗМІ, розглядають варіанти "символічного" вступу України до ЄС без доступу до спільного бюджету та права голосу, президент наголосив, що такий підхід є неприйнятним.

Україні не потрібно символічне членство для ЄС. Україна безумовно захищає Європу. І захищає Європу не символічно, а реально, гинуть люди… Ми захищаємо спільні європейські цінності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноправне членство Європейського Союзу,

– відповів президент.

Зеленський також звернувся до українських інституцій, що займаються євроінтеграцією, із закликом не шукати шляхів до символічного членства. Він підкреслив, що Україна вже має досвід "символічних союзів", які не забезпечили реальних гарантій безпеки.

"Я це не підтримую. Народ це не підтримує. Найголовніше – нам достатньо вже символічних союзів. Будапештський меморандум, символічні гарантії безпеки, НАТО, символічний шлях до НАТО. Ми заслуговуємо на повноправне членство в різних союзах", – відповів він.

До речі, політолог Валентин Гладких в етері 24 Каналу назвав пропозицію про "символічне" членство України в ЄС – лицемірною. Експерт порівняв це із ситуацією Туреччини, яка роками перебуває у підвішеному статусі кандидита на вступ до ЄС.

Що саме пропонують Німеччина та Франція для України у контексті вступу до ЄС?