Відродження "сім'ї Єльцина": чи може вона кинути виклик Путіну на виборах

У російських бізнесових телеграм-каналах "вкинули" інформацію про те, що свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах може висунути мільярдер Олег Дерипаска. Це може бути свідченням того, що "єльцинська родина" не проти повернути собі владу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він припустив, що в майбутньому можна буде побачити протистояння "єльцинської сім'ї" та клану Владіміра Путіна.

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Що відомо про можливих опонентів Путіна

Поки що в інформації про опозицію сім'ї Єльцина до Путіна замало фактажу. Однак навіть такі обережні "вкиди" можуть становити загрозу для диктатора.

Як Дерипаска пов'язаний із Єльциним Російський олігарх з 2001 року був одружений на доньці голови Адміністрації президента Росії й найближчого соратника Бориса Єльцина, який своєю чергою також одружився з донькою російського президента. Через це існує припущення, що саме Дерипаска є "гаманцем" сім'ї Єльцина. Саме у 2000-х роках активи Дерипаски істотно збільшилися, завдяки чому він розширив свою сферу зацікавлення з торгівлі алюмінієм на й інші галузі економіки. Про значні зв'язки російського олігарха може свідчити бодай те, що в 2013 році він отримав тендери на будівництво олімпійських об'єктів у Сочі, а Сєргєй Лавров називав його "видатним бізнес-лідером" Росії.

"Це можна вважати першим натяком на наявність у Росії системного опозиціонера Путіну, в якого є гроші, медіа та зв'язки, і який має, що запропонувати російським елітам", – переконаний Давидюк.

Ці російські еліти, які через війну та санкції втратили чимало грошей, зараз перебувають "у заручниках" Путіна. Натомість "сім'я Єльцина", на думку частини російських олігархів, могла б створити кращі умови для співпраці між владою та елітами.

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Саме тому не можна виключати, що це коло людей зможе висунути свого кандидата, адже вони мають достатньо впливу для того, щоб зареєструвати його, не зважаючи на позицію Путіна. І гіпотетично це може стати початком протистояння між євразійсько-орієнтованими путіністами та прихильної до відновлення зв'язків із Заходом сім'ї Єльцина.

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