Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він припустив, що в майбутньому можна буде побачити протистояння "єльцинської сім'ї" та клану Владіміра Путіна.

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Поки що в інформації про опозицію сім'ї Єльцина до Путіна замало фактажу. Однак навіть такі обережні "вкиди" можуть становити загрозу для диктатора.

Як Дерипаска пов'язаний із Єльциним Російський олігарх з 2001 року був одружений на доньці голови Адміністрації президента Росії й найближчого соратника Бориса Єльцина, який своєю чергою також одружився з донькою російського президента. Через це існує припущення, що саме Дерипаска є "гаманцем" сім'ї Єльцина. Саме у 2000-х роках активи Дерипаски істотно збільшилися, завдяки чому він розширив свою сферу зацікавлення з торгівлі алюмінієм на й інші галузі економіки. Про значні зв'язки російського олігарха може свідчити бодай те, що в 2013 році він отримав тендери на будівництво олімпійських об'єктів у Сочі, а Сєргєй Лавров називав його "видатним бізнес-лідером" Росії.

"Це можна вважати першим натяком на наявність у Росії системного опозиціонера Путіну, в якого є гроші, медіа та зв'язки, і який має, що запропонувати російським елітам", – переконаний Давидюк.

Ці російські еліти, які через війну та санкції втратили чимало грошей, зараз перебувають "у заручниках" Путіна. Натомість "сім'я Єльцина", на думку частини російських олігархів, могла б створити кращі умови для співпраці між владою та елітами.

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Саме тому не можна виключати, що це коло людей зможе висунути свого кандидата, адже вони мають достатньо впливу для того, щоб зареєструвати його, не зважаючи на позицію Путіна. І гіпотетично це може стати початком протистояння між євразійсько-орієнтованими путіністами та прихильної до відновлення зв'язків із Заходом сім'ї Єльцина.

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