Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он предположил, что в будущем можно будет увидеть противостояние "ельцинской семьи" и клана Владимира Путина.
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Что известно о возможных оппонентах Путина
Пока что в информации об оппозиции семье Ельцина к Путину мало фактажа. Однако даже такие осторожные "вбросы" могут представлять угрозу для диктатора.
Как Дерипаска связан с Ельциным
Российский олигарх с 2001 года был женат на дочери главы Администрации президента России и ближайшего соратника Бориса Ельцина, который в свою очередь также женился на дочери российского президента. Поэтому существует предположение, что именно Дерипаска является "кошельком" семьи Ельцина.
Именно в 2000-х годах активы Дерипаски существенно увеличились, благодаря чему он расширил свою сферу интереса к торговле алюминием на другие отрасли экономики. О значительных связях российского олигарха может свидетельствовать хотя бы то, что в 2013 году он получил тендеры на строительство олимпийских объектов в Сочи, а Сергей Лавров называл его "выдающимся бизнес-лидером" России.
"Это можно считать первым намеком на наличие в России системного оппозиционера Путина, у которого есть деньги, медиа и связи, и который должен предложить российским элитам", – убежден Давидюк.
Эти российские элиты, которые из-за войны и санкций потеряли немало денег, сейчас находятся "в заложниках" Путина. "Семья Ельцина", по мнению части российских олигархов, могла бы создать лучшие условия для сотрудничества между властью и элитами.
Николай Давидюк о вбросах относительно возможного президентства Дерипаски: смотрите видео
Именно поэтому нельзя исключать, что этот круг людей сможет выдвинуть своего кандидата, ведь у них достаточно влияния для того, чтобы зарегистрировать его, несмотря на позицию Путина. И гипотетически это может стать началом противостояния между евразийско-ориентированными путинистами и приверженной восстановлению связей с Западом семьи Ельцина.
Что думает Дерипаска о войне и санкциях
- В начале войны предприятия Дерипаски практически сразу попали под санкции Соединенных Штатов, а потом и Украины. Поскольку он является владельцем многочисленных металлургических заводов, продукция российского олигарха активно используется в производстве российского оружия.
- В первые дни полномасштабной войны, когда акции российских компаний по всему миру резко упали, Дерипаска предсказывал, что в результате агрессии Россию будет ждать кризис, втрое сильнее дефолта 1998 года. Однако этого не произошло, из-за чего олигарх должен был признать, что его прогноз по падению российской экономики на 30% был ложным.
- В своем телеграмм-канале Дерипаска часто жалуется на санкции и высказывается за прекращение войны на условиях России (в частности, с возвратом замороженных средств), а также злорадствует над экономическими проблемами Европы, называя их расплатой за нежелание договариваться с Россией.