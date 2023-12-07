Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он предположил, что в будущем можно будет увидеть противостояние "ельцинской семьи" и клана Владимира Путина.

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Что известно о возможных оппонентах Путина

Пока что в информации об оппозиции семье Ельцина к Путину мало фактажа. Однако даже такие осторожные "вбросы" могут представлять угрозу для диктатора.

Как Дерипаска связан с Ельциным Российский олигарх с 2001 года был женат на дочери главы Администрации президента России и ближайшего соратника Бориса Ельцина, который в свою очередь также женился на дочери российского президента. Поэтому существует предположение, что именно Дерипаска является "кошельком" семьи Ельцина. Именно в 2000-х годах активы Дерипаски существенно увеличились, благодаря чему он расширил свою сферу интереса к торговле алюминием на другие отрасли экономики. О значительных связях российского олигарха может свидетельствовать хотя бы то, что в 2013 году он получил тендеры на строительство олимпийских объектов в Сочи, а Сергей Лавров называл его "выдающимся бизнес-лидером" России.

"Это можно считать первым намеком на наличие в России системного оппозиционера Путина, у которого есть деньги, медиа и связи, и который должен предложить российским элитам", – убежден Давидюк.

Эти российские элиты, которые из-за войны и санкций потеряли немало денег, сейчас находятся "в заложниках" Путина. "Семья Ельцина", по мнению части российских олигархов, могла бы создать лучшие условия для сотрудничества между властью и элитами.

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Именно поэтому нельзя исключать, что этот круг людей сможет выдвинуть своего кандидата, ведь у них достаточно влияния для того, чтобы зарегистрировать его, несмотря на позицию Путина. И гипотетически это может стать началом противостояния между евразийско-ориентированными путинистами и приверженной восстановлению связей с Западом семьи Ельцина.

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