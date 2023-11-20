"Мого сина вбив суддя, від емоцій досі тіпає": сім'я збитого Тандиром гвардійця виступила в суді

Нацгвардієць Вадим Бондаренко загинув уночі 26 травня. Хлопець стояв на блокпосту, коли його на смерть збив п'яний суддя Олексій Тандир. Винуватець ДТП у СІЗО і буде там щонайменше до 25 грудня.

У понеділок 20 листопада в Києві відбулося судове засідання. У Святошинському районному суді виступили батько та брат Вадима Бондаренка. Тандир вибачився перед батьком, але не поспішає визнавати свою провину.

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"Я думав, що син у безпеці в тилу, та дарма"

Батько загиблого, Валерій Бондаренко, говорить, що був на війні, коли дізнався страшну новину. Він воював під Бахмутом і постійно був на контакті з сином.

Не було такого дня, щоб ми із сином не спілкувалися. Навіть коли виходили на позиції, де зв'язку немає, він постійно чекав, що я повернуся і віддзвонюся, що живий (…) Я був на службі, коли отримав дзвінок, що мого сина вбив суддя. Від цих емоцій досі тіпає, що моєї дитини більше нема через п'яного водія,

– ділиться він.

Розуміння, що сина більше немає, підкосило чоловіка. А забрав життя хлопця п'яний суддя.

Валерій Бондаренко сподівався, що син у безпеці, оскільки той із 2021 року служив у тилу. На початку повномасштабної війни хлопець був на третій лінії оборони Києва. Та, на жаль, ці сподівання виявилися даремними.

Через депресію після смерті сина Валерій Бондаренко був змушений піти з армії: 30 вересня чоловіка звільнили із ЗСУ через непридатність за психічним станом.

Уся сім'я "пройшла" через швидку

Смерть Вадима Бондаренка важко переживала вся родина.

"У нього є бабуся і дідусь, яких відкачували. Через лікарню всі пройшли", – говорить батько. Він подав цивільний позов проти Тандира на мільйон гривень.

"Раніше я ніколи не чув, як плаче батько"

Старший брат загиблого нацгвардійця Олександр Бондаренко також виступив у суді. Про смерть брата дізнався вночі, о пів на другу.

З ночі й до ранку були страшні відчуття. Здавалося, що це не з нами, що такого не може бути. Скільки років проживши у цій сім'ї, ніколи не бачив і не чув плач і сльози свого батька (...) Такий страшний, чорний день у житті. Я пам'ятаю той день як сьогодні, як зараз,

– сказав він.

Що говорив Тандир у суді

Олексій Тандир вибачився перед батьком Вадима Бондаренка, але старший брат загиблого звинуватив колишнього суддю в тривалому мовчанні, адже від загибелі хлопця минуло пів року.

Тандир сказав, що нібито не мав змоги зробити це раніше, на що Олександр Бондаренко заперечив.

Сам Тандир також ставив питання батькові Вадима: чи відомо йому, чи був нацгвардієць без бронежилета, світловідбивальних знаків, що в той день не проводився необхідний інструктаж? Тандир також запитав Валерія Бондаренка: "Чи загинув би Вадим, якби командир блокпоста дотримався всіх правил?"

– наводять журналісти цинічні слова колишнього судді.

Натомість батько чітко відповів, що його син загинув від п'яного водія. І він, і старший син закликали суд ухвалити справедливе рішення.

24 Канал розслідує діяльність Тандира

Журналісти вказують, що на наступному засіданні суд має намір заслухати дружину загиблого, Анну, та розглянути подане клопотання про зміну запобіжного заходу Тандиру.

24 Канал багато уваги приділив цій справі. Читайте наше велике розслідування, які родинні секрети має Тандир, як він працював і що відомо про його адвокатів.