Сім'ям загиблих військових виплатять 15 мільйонів гривень

Сім'ям загиблих захисників України буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він звернувся до громадян ввечері 28 лютого, повідомляє 24 канал.

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Урядовець наголосив, що відповідне рішення діє з 24 лютого 2022 року – дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.

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Воїни, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, платитимуть щомісяця по 100 тисяч гривень – поки не закінчиться війна.

Крім цього, усі захисники України отримають додаткову грошову винагороду – 30 тисяч гривень щомісячно.

Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео

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