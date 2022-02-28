Сім'ям загиблих військових виплатять 15 мільйонів гривень
28 лютого 2022 , 19:00Читать новость на русском
Сім'ям загиблих захисників України буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він звернувся до громадян ввечері 28 лютого, повідомляє 24 канал.
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Урядовець наголосив, що відповідне рішення діє з 24 лютого 2022 року – дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.
Інші заяви Шмигаля
- Воїни, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, платитимуть щомісяця по 100 тисяч гривень – поки не закінчиться війна.
- Крім цього, усі захисники України отримають додаткову грошову винагороду – 30 тисяч гривень щомісячно.
Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео
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