Паніка наростає: сім'ї старших офіцерів Чорноморського флоту Росії вже втекли з Севастополя

У частинах Чорноморського флоту Росії спостерігається паніка. Сім'ї старшого офіцерського складу вже покинули окупований Севастополь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Сім'ї російських офіцерів покинули Севастополь

За даними "Атеш", на початку квітня надійшла директива "згори" про застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах окупованого півострова.

Цікаво, що майже всі сім'ї старшого офіцерського складу Чорноморського флоту покинули Крим.

У бухтах Севастополя проводять приховані патрулі з резервістів "БАРС" у цивільному одязі. Також загарбники посилюють охорону й намагаються заховати техніку. Крім того, скасовано всі вихідні для окупантів.

Схоже, що росіяни "почали виконувати" директиву України про припинення договору про перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Усього-то й знадобилося кілька успішних ударів по військових суднах,

– наголосили в "Атеш".

Також подякували кримцям, які не залишаються осторонь.

"Разом з вами ми продовжуємо очищати землю від окупації", – зауважили в "Атеш".

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Яка ситуація в Севастополі / Фото "Атеш"