Син британської депутатки приїхав воювати за Україну

Увесь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів. Багато іноземних добровольців вже долучилися до лав ЗСУ. Зокрема, воювати із загарбниками приїхав син депутатки британського парламенту Бен Грант.

Бен Грант – колишній морський піхотинець. Його мама – Хелен Грант, колишня міністерка спорту, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона.

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Син британської депутатки приїхав боротися із загарбниками

Грант понад 5 років був спецпризначенцем у Королівській морській піхоті. 30-річний військовий розповів, що не сказав своїй матері про плани поїхати в Україну. Він прийняв таке рішення після того, як побачив, як окупанти бомбили родину у їхньому будинку, та почув дитячі крики.

Я подумав, що я й сам батько трьох дітей. Якби це були мої діти, я знаю, що б зробив – я пішов би битися. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти та допомогти мені врятувати мою сім'ю,

– додав Грант.

Британець служив в Іраку. Він прибув до України разом із групою колишніх британських військовослужбовців.

"Мене не присилали, нічого спільного з урядом, нічого спільного з моєю мамою. Просто хочу пояснити, що я сам вирішив це зробити", – зауважив Грант.

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