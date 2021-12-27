Син голови ОТГ: у аварії на Буковині загинув 29-річний чоловік

На Буковині в аварії загинув 29-річний Роман Лупой. Він був сином голови Ванчиковецької територіальної громади, що у Новоселицькому районі.

Відомо, що авто врізалось у дерево. Чоловік помер від отриманих травм, коли йому намагались надати допомогу.

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У аварії загинув син голови ОТГ

Аварія трапилась ввечері 26 грудня у селі Костичани. На місце трагедії одразу виїхала поліція.

Правоохоронці з'ясували, що 29-річний водій автомобіля "ВАЗ 2106" під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. У результаті ДТП чоловік отримав численні травми та помер під час надання медичної допомоги,

– розповіли у поліції.

Там також додали, що тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Окрім того, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Автомобіль чоловіка врізався у дерево

У загиблого залишились дружина та син

Видання "Молодий буковинець" написало, що загиблий Роман Лупой – син голови Ванчиковецької територіальної громади Володимира Лупоя.

Попередньо відомо, що чоловік раніше працював у Чернівецькому прикордонному загоні. У декларації за 2016 рік мовиться, що у нього залишилась дружина та син.

Також допис зі співчуттями оприлюднили у фейсбуці Ванчиковецької громади. Зокрема там позначили Ванчиковецьку об'єднану територіальну громаду.

У цей важкий час приносимо щирі співчуття Ванчиковецькому сільському голові з приводу неповторної втрати – передчасної смерті його сина Романа, співчуваємо сім'ї та рідним, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для Вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести ваше родинне горе,

– мовиться у повідомленні.



На Буковині у аварії загинув син голови ОТГ / Фото Ванчиковецької громади

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