Син Кернеса та сестра "слуги" красувались під Кремлем і "затравили" анекдот про бандерівців

Донька мера Сокирян, що у Чернівецькій області, Юлія Прівалова і її чоловік – син Геннадія Кернеса Данило – потрапили у скандал через фото на Красній площі. До того ж жінка є сестрою нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака і засновницею компанії здорового харчування YARO.

Юлія Прівалова у своєму інстаграмі опублікувала селфі з чоловіком на фоні Кремля. У відповідь на обурливий коментар вона написала глузливий анекдот про бандерівців.

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Син Кернеса з дружиною у Москві

Наразі сторінка Юлії Прівалової закрита і її дописи доступні лише підписникам. Однак у фейсбуці Михайло Думяк опублікував скриншот її посту. Один із користувачів написав під фото Прівалових з Москви "сепари". У відповідь Юлія вирішили написати в'їдливий анекдот, який висміює бандерівців.



Юлія і Данило Прівалови у Москві / Зображення зі сторінки Михайла Думяка

Зустрічаються якось два бандерівці, один іншому каже:

– А я москалям гидоту зробив.

– Яку?

– А я їм на Красній площі нас**в.

– І шо, вони тобі нічого не зробили?

– Так я по-тихому, у штани,

– написала Юлія Прівалова.

Сестра нардепа Володимира Козака і донька мера Сокирян

Чоловік Юлії Прівалової – Данило Прівалов – середній син Геннадія Кернеса від другої дружини Галини Прівалової. Із Юлією Козак він одружився у 2015 році

Юлія Прівалова, у дівоцтві – Козак – донька нинішнього мера Сокирян і колишнього глави Сокирянської райдержадміністрації Василя Козака. Також вона рідна сестра народного депутата Володимира Козака. Він потрапив до Ради під №68 у списку "Слуги народу".

Центр протидії корупції підмітив, що Володимир Козак був одним з тих нардепів, хто голосував за пом'якшення покарання за брехню про статки у деклараціях. Згодом же його батько Василь Козак не декларував права на компанію, яка належала його родині.

До того ж Володимир Козак у 2018 році змінив свого швагра Данила Прівалова в ролі власника ТОВ "Слоу Фудз". Після проходження до Верховної Ради переписав фірму на рідну сестру Юлію за 6,6 мільйона гривень. Наразі на сторінці бренду написано, що Юлія Прівалова є його засновницею.



Бренд YARO, власницею якого є Юлія Прівалова / Скриншот

Також у центрі Києва Прівалова має 2 кафе – YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.