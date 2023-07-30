Вплив мав не батько: чому в російську політику повернувся син Медведєва
Син Дмітрія Медвєдєва безпроблемно жив у США, маючи там власний бізнес. Однак санкції зрештою торкнулись і його. Тож він приїхав до Росії, де вирішив податись у політику. Якщо точніше, то вирішили за нього.
Мєдвєдєв-молодший по приїзду в Росію одразу став членом партії "Єдина Росія". Про це 24 Каналу розповіла Марія Максакова – оперна співачка, російська ексдепутатка.
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Мєдвєдєвих в політиці більшає
Іллі Мєдвєдєву в Сполучених Штатах відізвали трудову ліцензію та наказали виїхати з країни. Для цього йому дали 48 годин. Перше, що Мєдвєдєв-молодший зробив у Росії – доєднався до партії "Єдина Росія".
Такий стрімкий вхід в політику має пояснення.
Він керований матір'ю, яка зрозуміла, що надій на "алкокарлика" вже ніяких немає. І треба штовхати в політику наступника. Загалом в цій сім'ї міцну руку має династійна номенклатурниця Свєтлана Мєдвєдєва, – зазначила Марія Максакова.
Однак відправити сина у велику політику може бути доволі невдалим кроком. Адже що тісніше Ілля Мєдвєдєв буде пов'язаний з політикою, то гіршими можуть бути наслідки для нього.
Мовиться не лише про усі види санкції, але й тотальну "нерукостистальність", яка очікуватиме як Іллю Мєдвєдєва, та й інших російських політиків.
Марія Максакова про повернення сина Медвєдєва: дивитись відео
Санкції проти росіян: останні новини
- Рахунки російських олігархів заморожені через санкційні обмеження. Тож ті російські багатії, що проживають у Великій Британії мусили отримати окремі ліцензії від уряду Великої Британії. Є інформація, що за 2022 рік британське Міністерство фінансів видало щонайменше 82 ліцензії. Деяким олігархам вдалось отримати дозвіл витрачати більше ніж мільйон доларів на рік.
- Тим часом у Японії запровадили нові санкції проти Росії. Мовиться зокрема про заборону на ввезення до країни-терориста автомобілів, шини для великогабаритних транспортних засобів, автокрісла тощо. До слова, точний перелік заборон іще допрацьовують. Його в остаточному вигляді мають опублікувати 2 серпня.
- Крім того, нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції проти банку "Юністрім" та ще кількох російських кредитних організацій. Це одразу мало відповідну реакцію. Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану одразу відмовилися працювати з "Юністрімом". Рішення, до речі, прийняли на невизначений термін.