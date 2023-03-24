Син мера Березані вдарив військового на засіданні сесії: поліція розслідує справу

Під час засідання сесії Березанської міської ради стався конфлікт між депутатом та військовослужбовцем. Як згодом виявилось, народний обранець – син мера Березані.

Зазначається, що причиною конфлікту, ймовірно, стало невдоволення захисника, який саме приїхав у відпустку з фронту, рішеннями міського голови.

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Подробиці інциденту

На відео, опублікованому в мережах, видно, що Сергій Тимченко – син мера Березані Володимира Тимченка – назвав військовослужбовця "опудалом" та накинувся на нього з кулаками.

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Чоловіків швидко розняли та відсунули один від одного, щоб вони не продовжили бійку.

Причину конфлікту наразі не уточнили. Сам Тимченко та його батько поки не коментували те, що сталося.

Що кажуть у поліції

Є інформація, що нинішній мер Березані тісно пов'язаний із компанією російського мільярдера Андрія Молчанова ТОВ "Аерок" – однією з найпотужніших компаній з виготовлення газобетонних блоків в Україні, яка володіє двома заводами з виробництва автоклавного газобетону – у містах Обухів і Березань.

Поліція Київської області почала розслідування у цій справі. За даними слідства, близько 20:50 звернувся чоловік з письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник отримав тілесні ушкодження.

Зазначається, що постраждалим є 30-річний військовослужбовець. Його направили на проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.

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