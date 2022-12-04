Син отруєного полонієм Литвиненка заявив, що його намагалися мобілізувати
Джерело:The Guardian
Син колишнього співробітника КДБ і ФСБ Олександра Литвиненка заявив, що Кремль хотів його мобілізувати. Хоч самого Литвиненка вбили ще 2006 році, ймовірно самі ФСБ-шники, у Лондоні.
Цю інформацію в колонці розповів Литвиненко-молодший. За його словами, два співробітники воєнкомату приходили в московську квартиру, де прописаний Литвиненко з родиною.
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Як Кремль хотів мобілізувати Литвиненка
Анатолій Литвиненко написав, що 20 років тому вони з мамою та батьком втекли з Росії та отримали політичний притулок у Великій Британії, а потім були свідками повільної та болісної смерті Олександра Литвиненка від того, що "можна описати як мікроскопічна ядерна зброя".
Литвиненко-молодший пригадав, що вони тікали, щоб ніколи не повернутися до Росії, "яка породила їх і так безпричинно ненавидить". І все ж Кремль хотів забрати Анатолія на фронт.
Друзі сім'ї, які зараз там (в квартирі Литвиненків – 24 канал) мешкають, відчинили двері, і побачили двох офіцерів російської військової адміністрації, які запитали, чи я вдома. Друзі повідомили їм, що мене не було вдома понад 20 років,
– написав Литвиненко.
Він додав, що співробітники військкомату прийшли до квартири, де зареєстрований Литвиненко, у середині жовтня 2022 року – тобто незадовго після оголошення "часткової" мобілізації.
Анатолій Литвиненко припустив, що, якби він був вдома в той момент, то вже б отримав 30 хвилин, щоб зібрати речі та вийти з ними з дому. І, можливо, більше ніколи не повернутися назад.
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Коротко про історію Литвиненків
- У 1998 році Олександр Литвиненко на пресконференції в Росії разом з декількома колегами заявив, що вони отримали завдання вбити олігарха та політика Бориса Березовського.
- Вже у 2000 році, коли Путін прийшов до влади, Литвиненки виїхали у Велику Британію та попросили там політичного притулку.
- Саме Литвиненко відверто говорив, що Кремль спеціально підривав будинки в Росії у 1999 році, щоб виправдати війну в Чечні.
- У 2002 році Литвиненко разом з істориком Юрієм Фельштинський випустили книжку "ФСБ підриває Росію", у якій написали про серію вибухів у країні в 1999 році та роль ФСБ у них.
- В 2006 році Олександра Литвиненка отруїли. Найімовірніше, це трапилось через конфлікт з російськими спецслужбами. Адже Литвиненко зустрічався з ексколегами Луговим і Ковтуном. Після цього йому стало погано.
- За даними британської влади, його отруїли полонієм-210, що є радіоактивною речовиною.
- У 2021 році Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство Литвиненка.