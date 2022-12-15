Син "борця з НАТО" Пригожина воює в екіпіруванні НАТО, – ЗМІ

Син власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Павло воює проти України у спорядженні військ НАТО. Про це стало відомо після дослідження фото, опублікованого російськими ЗМІ ще у вересні 2022 року.

Зокрема на опублікованому фото серед найманців ПВК "Вагнера" впізнав Павла Пригожина аналітик Bellingcat Арік Толер. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 канал.

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Російські лише наколінники

Та й самі росіяни не приховували участь сина Пригожина у так званій "спецоперації", адже фотографію, яку змогли згодом проаналізувати, виклала російська військова кореспондентка.

Зустрілася з музикантами ПВК "Вагнера". У їхніх лавах і син Євгена Пригожина – Павло. Він є на цьому фото,

– написала вона тоді.

Павла у компанії інших військових й справді змогли там розпізнати. А також – встановити походження його екіпірування. Чомусь Пригожин не сильно довіряє "аналогов нєтной" продукції Росії, тому російськими у його сина були лише наколінники "Рись".

Усе інше – продукція "загниваючого" Заходу. Так, на Павлові розпізнали:

шолом, схожий на американський Enhanced Combat Helmet (вартість приблизно 1570 доларів);

американські тактичні рукавички Mechanix M-Pact,

словацькі тактичні черевики Lowa Zephyr (вартістю щонайменше 408 доларів);

бронежилет британського виробника DCS Warrior Assault System (вартістю 345 доларів).

Курткам в НАТОвському забарвленні Multicam, як у Павла, віддають перевагу не тільки найманці "Вагнера", але й розвідники міноборони РФ. Такий одяг вони купують власним коштом, хоча в армії навіть "спєци" можуть отримати догану від командування за використання "ворожого" забарвлення, що, втім, багатьох не зупиняє,

– написали в російському телеграм-каналі.



Фотографія російської кореспондентки з Павлом Пригожиним (другий зліва) / Російські телеграм-канали

Рівність по-російськи

Цікаво, що раніше уже появлялася інформація, що росіяни не дуже вірять власній продукції та надають перевагу екіпіруванню НАТО. Так, наприкінці листопада стало відомо, що в такому екіпіруванні часто буває на Сході України та зустрічається з бійцями ПВК "Вагнера" й колишній глава "Роскосмосу". Його одяг та боєкомплект тоді оцінили у суму близько 15700 доларів.

Однак тоді Євген Пригожин заперечив можливість таких зустрічей та різко розкритикував Дмитра Рогозіна. Він заявив, що підрозділи ПВК "уважно відстежують у приціли представників НАТО".

Тому якби людина в натовському одязі наблизилася до позицій ПВК "Вагнера", то гадаю, ми б відправили її у пластиковому мішку для впізнання,

– заявив "кухар Путіна".