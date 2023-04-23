Будуть "відбілювати" дітей посадових осіб, – Коваленко про "службу" сина Пєскова

Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин заявив, що нібито син прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова воював у його ПВК "Вагнер". Однак, "кухар Путіна" так і не розказав, чи був Пєсков на рівні з усіма чи в тилу.

Цю заяву Пригожина прокоментував 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він впевнений, що в Росії буде відбуватися хвиля "відбілювання".

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"Нині вони будуть інформаційно "відбілювати" дітей усіх цих посадових осіб", – заявив Коваленко.

Мовляв, Пєсков був першим.

"Ми розуміємо, що його син не був десь там на першій лінії. Його взагалі могли одягти в однострій, відправити десь там в тилову зону, зробити фотосесію різну", – розповів він.

Усе, щоби були різні бравурні фото. І найближчим часом, на думку військово-політичного оглядача, таких тенденцій буде все більше.

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Питання суспільства

Коваленко зауважив, що річ у тім, що на початку 2022 року, коли воювала переважно кадрова російська армія, то все це сприймали патріотично.

Однак, протягом минулого року все почало змінюватися й Росія почала мобілізовувати ще більше добровольців. До того ж – впровадила ще й часткову мобілізацію.

"Виникало все більше питань в російському так званому суспільстві: "Де воюють діти усіх цих офіційних посадових осіб?" – наголосив він.

Наприклад, "Чому донька міністра оборони Сєргєя Шойгу не в медзакладі й не лікує поранених, а в теплі на певних заходах з червоною ікрою?".

Інші діти інших посадових осіб, чого вони не на війні?" Тобто, це завжди виникає ось така реакція, коли дуже багато розпочинають мобілізовувати саме середньостатистичних громадян тієї чи іншої країни,

– розповів військово-політичний оглядач.

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