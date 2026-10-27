"Уникали спільних фото": син Трампа полював у Монголії з російським олігархом

Дональд Трамп-молодший у серпні вирушив на полювання до Монголії в компанії російського олігарха Умара Кремльова. Учасники поїздки ретельно ховалися від камер, а держохорона сина президента коштувала США майже $19 тисяч.

Про це детально розповідається в розслідуванні видання Financial Times.

Як пройшла мандрівка Трампа-молодшого до Монголії?

Наприкінці серпня син президента США прибув до Улан-Батора, звідки вирушив до мисливського табору на заході країни. Факт перебування підтвердили за свідченнями місцевих провідників, даними польотів, відкритими реєстрами та публікаціями в соціальних мережах.

Посольство США в Монголії сплатило 18 715 доларів за проживання працівників Секретної служби, які забезпечували охорону сина американського лідера з 23 серпня до 6 вересня.

У самому таборі високого гостя обслуговували водії, кухарі та команда місцевих гідів.

Супутники з санкційними зв'язками та трофеї в горах

Очільник Міжнародної боксерської асоціації IBA Умар Кремльов прилетів до Монголії приватним бортом одразу після участі в публічному заході в Казахстані. Разом із ним прибув Артур Мартиросов – партнер венчурного фонду "Восход", який перебуває під дією санкцій США.

За два дні Кремльов полетів до Якутська на боксерський турнір, тоді як Трамп-молодший залишився в аймаку Баян-Улгий ще на один тиждень.

За словами гідів, син очільника Білого дому вполював рідкісного алтайського архара, що перебуває під загрозою зникнення, причому це вже третій такий трофей з 2019 року.

Полювання сина Трампа в Монголії: дивіться відео

Заяви про дружбу та застереження контррозвідки

Речник Трампа-молодшого заперечив будь-яку наявність комерційних або ділових інтересів між учасниками поїздки. За його твердженням, чоловіків поєднує винятково особиста дружба та спільне захоплення боксом і полюванням, а пізніша зустріч із президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом мала суто приватний характер.

Водночас колишній керівник контррозвідки Ради національної безпеки США Голден Тріплетт наголосив на серйозних загрозах подібних неформальних контактів.

Фахівець зазначив, що спецслужби Росії завжди намагаються використати подібне спілкування задля власного впливу незалежно від особистих мотивів учасників.

Фінансування весілля на Карибах

Нагадаємо, раніше ми писали про розслідування ProPublica, яке розкрило зв'язки Кремльова з родиною Трампа під час весілля сина американського президента на Карибах, де росіянин сплатив частину святкових витрат.

Після розголосу Дональд Трамп повідомив, що його син повністю повернув гроші за весільні рахунки.