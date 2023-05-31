Тато приїхав на день народження до сина з передової: емоційне відео
Джерело:користувачка TikTok Тетяна
В українських захисників та захисниць, на жаль, не часто є можливість побачити своїх дітей та коханих. Власне, у мережі опублікували зворушливе відео, на якому видно бійця ЗСУ, що приїхав до маленького синочка у день його народження.
Триває уже 462 доба російсько-української війни, однак немає сумнівів у тому, що ми її переможемо. Зокрема, в США все активніше говорять про контрнаступ, що ось-ось розпочнеться цими днями. Водночас не можна не помічати на фоні масштабних подій історії звичайних людей, які розчулюють до глибини серця.
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Без сліз дивитися важко
У вівторок, 30 травня, користувачка TokTok з ім'ям Тетяна опублікувала ролик, очевидно, зі своїм чоловіком, якого зустрічає їхній спільний син. З підпису зрозуміло, що він є українським захисником та на короткий проміжок часу приїхав додому в гості, адже в його дитини день народження.
Найкращий подарунок на день народження. Тато приїхав на один день з передової,
– вказано на ролику.
Окрім того, зазначимо, що це щемливе відео набрало близько 50 тисяч переглядів та розлетілося мережею.
Люди в коментарях писали, що не можуть дивитися без сліз на ці кадри: "У нас також така радість. Були сльози радості", – констатувала одна жінка.
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Діти не повинні знати, що таке війна
- Не так давно мережею поширювалось інше відео, на якому видно дівчинку, що вітає Київ з днем народження та бажає йому мирного нема без ракет. Власне, російські окупанти у ніч в той день запустили по столиці десятки ракет.
- Завдяки ворогові українські діти знають, що таке війна. До речі, зовсім скоро буде 4 червня, а це – День вшанування пам'яті дітей, що загинули від агресії Росії. Запровадили його минулого, 2022 року.
- Важливо завжди пам'ятати про маленьких хлопчиків та дівчат, що гинуть, отримують травми та втрачають дитинство внаслідок війни, що розв'язала ворожа держава. Власне, те що робить Росія, можна і потрібно називати геноцидом.