З квітня був у полоні: росіяни випустили 16-річного сина голови Запорізької райадміністрації

росіяни випустили з полону 16-річного сина голови Запорізької районної адміністрації. Хлопець перебував у полоні ворогів ще з квітня.

Відомо, що затримали його на блокпосту. Про звільнення повідомив батько Олег Буряк, проте згодом обмежив доступ до повідомлення.

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Сина глави Запорізької райадміністрації випустили з полону

Все. Влад вдома. Дякую велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом,

– написав Олег Буряк.

Також він наприкінці допису знову тричі всім подякував та опублікував фото з сином.



Скриншот допису Олега Буряка / Фото Суспільне

Що відомо про полон 16-річного сина Олега Буряка

17 квітня 16-річного сина голови Запорізької районної державної адміністрації росіяни взяли у полон.

Владислава росіяни захопили біля Василівки, що на Запоріжжі. Сталось це на блокпосту під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.

Тоді батько та глава Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк закликав допомогти звільнити сина. Чоловік зауважував, що росіяни викрадають дітей.

Згодом 22 квітня посадовець розповів, що його сина затримали через відео в телефоні. У хлопця були кадри зі зверненням військовополонених росіян до своїх родин.

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