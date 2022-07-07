З квітня був у полоні: росіяни випустили 16-річного сина голови Запорізької райадміністрації

7 липня 2022 , 22:44
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Джерело:

Суспільне

росіяни випустили з полону 16-річного сина голови Запорізької районної адміністрації. Хлопець перебував у полоні ворогів ще з квітня.

Відомо, що затримали його на блокпосту. Про звільнення повідомив батько Олег Буряк, проте згодом обмежив доступ до повідомлення. 

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Сина глави Запорізької райадміністрації випустили з полону

Все. Влад вдома. Дякую велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом,
– написав Олег Буряк.  

Також він наприкінці допису знову тричі всім подякував та опублікував фото з сином. 


Скриншот допису Олега Буряка / Фото Суспільне

Що відомо про полон 16-річного сина Олега Буряка

  • 17 квітня 16-річного сина голови Запорізької районної державної адміністрації росіяни взяли у полон.
  • Владислава росіяни захопили біля Василівки, що на Запоріжжі. Сталось це на блокпосту під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.
  • Тоді батько та глава Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк закликав допомогти звільнити сина. Чоловік зауважував, що росіяни викрадають дітей. 
  • Згодом 22 квітня посадовець розповів, що його сина затримали через відео в телефоні. У хлопця були кадри зі зверненням військовополонених росіян до своїх родин. 

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Автор: Діана Квасневська