З квітня був у полоні: росіяни випустили 16-річного сина голови Запорізької райадміністрації
7 липня 2022 , 22:44Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
росіяни випустили з полону 16-річного сина голови Запорізької районної адміністрації. Хлопець перебував у полоні ворогів ще з квітня.
Відомо, що затримали його на блокпосту. Про звільнення повідомив батько Олег Буряк, проте згодом обмежив доступ до повідомлення.
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Сина глави Запорізької райадміністрації випустили з полону
Все. Влад вдома. Дякую велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом,
– написав Олег Буряк.
Також він наприкінці допису знову тричі всім подякував та опублікував фото з сином.
Скриншот допису Олега Буряка / Фото Суспільне
Що відомо про полон 16-річного сина Олега Буряка
- 17 квітня 16-річного сина голови Запорізької районної державної адміністрації росіяни взяли у полон.
- Владислава росіяни захопили біля Василівки, що на Запоріжжі. Сталось це на блокпосту під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.
- Тоді батько та глава Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк закликав допомогти звільнити сина. Чоловік зауважував, що росіяни викрадають дітей.
- Згодом 22 квітня посадовець розповів, що його сина затримали через відео в телефоні. У хлопця були кадри зі зверненням військовополонених росіян до своїх родин.
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