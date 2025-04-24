Засекречений і самотній: у мережі показали фото можливого сина Путіна

Російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" виклав імовірні фото Івана Путіна. Це може бути старший син диктатора від Аліни Кабаєвої. Деталі передає 24 Канал.

Торік ЗМІ писали, що синів Путіна звати Іван і Володимир.

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Як може виглядати Іван Путін

Автори телеграм-каналу порівняти хлопчика зі спадкоємцем Тутті – героєм казки "Три товстуни" Юрія Олеші. Там принц міг спілкуватися хіба що з лялькою та хижаками зі звіринцю.

У розпорядженні ВЧК-ОДПУ опинилися фото із зображенням найзасекреченішого і, напевно, найсамотнішого хлопчика в Росії. Це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими хлопцями, проводячи весь час з охороною, гувернантками, вчителями – веде життя спадкоємця Тутті,

– наголосили автори каналу.

Як може виглядати Іван Путін: фото

Ці світлини – з громадських заходів, які вряди-годи відвідував хлопчик. Тож вони не є якоюсь закритою інформацією. Та ці "виходи у світ" припинилися з осені 2023 року.

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