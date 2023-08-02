Путін ховає від світу своїх синів: як вони виглядають

Путін не визнає своїх дітей, а Кремль всіляко заперечує будь-яку інформацію про його спадкоємців. При цьому є повідомлення, що коханка диктатора знову вагітна.

За словами ЗМІ, окрім двох дочок від першого шлюбу та однієї позашлюбної дочки, російський диктатор має ще синів від гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають його коханкою. Також вона регулярно з'являється на публіці з перстеником на безіменному пальці.

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Що відомо про синів Путіна

Одні джерела стверджують, що олімпійська чемпіонка народила кремлівському вождеві їхню першу спільну дитину у 2015 році, а потім ще одну – у 2019-му. Інші заявляють, що у 2019 на світ народився не один син Путіна, а одразу два – близнюки.

Вперше новина про ймовірні романтичні стосунки Путіна та Кабаєвої з'явилися у газеті "Московський кореспондент" у 2008 році, після чого видання дуже швидко закрили. У Кремлі продовжують заперечувати будь-який зв'язок між президентом та гімнасткою. Тим часом ексчемпіонка швидко та впевнено отримує керівні посади у великих російських корпораціях.

Відомо, що першого сина Кабаєва народила в одній із найдорожчих клінік у світі, у швейцарському місті Лугано. Якраз незадовго до пологів, у вересні 2014 року, спортсменка завершила депутатську діяльність у Держдумі Росії та обійняла посаду голови ради директорів холдингу "Національна медіагрупа". Якийсь час після цього вона не з'являлася на публіці. Цікаво, що саме того року Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою Шкребнєвою після 30 років шлюбу.

Вдруге Кабаєва народжувала вже у Москві. ЗМІ пишуть, що місце народження дитини було "рішенням президента". Син диктатора народився у 2019 році, але деякі інсайдери стверджують, що це були близнюки. Путін на пологах присутнім не був.

Аліна має стосунки з Путіним. Їх діти – двоє синів – діти Путіна. Аліна не мала інших стосунків. Це було б надто небезпечно для неї,

– повідомляють анонімні інсайдери в Daily Mail.

Також у мережі з'явилися фото Кабаєвої із двома маленькими хлопчиками на льодовому шоу Олексія Немова у московському палаці "Мегаспорт". Проте доказів, що це її сини, наразі немає.



Ймовірні сини Путіна / фото РосЗМІ

Кабаєва знову вагітна

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що спортсменка вкотре завагітніла від Путіна. Ба більше, інсайдери стверджують, що олімпійська чемпіонка виношує дівчинку, що чомусь дуже не сподобалося Путіну.