Синоптики оголосили в Україні штормове попередження
12 лютого 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 12 лютого погіршується. Відтак, синоптики оголосили штормове попередження із жовтим рівнем небезпеки.
Дороги України скує ожеледиця всюди, крім Півдня. Також у центральних та південних областях посилиться вітер до 15 – 20 метрів за секунду.
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Температура повітря у регіонах
Мешканцям Житомирської та Вінницької областей варто бути готовими до снігу з дощем. Такі ж прогнози для центральних, північних та східних частин України.
Стовпчики термометрів будуть показувати таке:
- на Заході +1...+6 градусів, а вночі -1...-4 градуси,
- на Півночі вдень +1...+4 градуси, а вночі +1...-2 градуси,
- на Сході вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...+2 градуси,
- на Півдні вдень +6...+8 градусів, а вночі 0...+3 градуси,
- у Центрі вдень +1...+6 градусів, а вночі +2...-1 градус.
Синоптики попереджають про небезпеку / Фото Укргідрометцентру
Зима в Україні
- Цьогорічна зима напрочуд сніжна, холодна та з аномальними вітрами для цього періоду. У січні траплялись навіть грози. Паралельно до цього в Антарктиді, на українській станції "Академік Вернадський" в лютому зафіксували новий температурний рекорд – +12,7 градуса.
- На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах також тримаються снігові заметілі. Сніг днями ледь не заблокував рятувальників на посту, яким довелось відкопуватись, що вийти назовні.
- Також рятувальники не вперше попередили українців про негоду у деяких областях країни. Зокрема мовиться про ожеледицю, вітер та сильні снігопади.
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