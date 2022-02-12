Синоптики оголосили в Україні штормове попередження

Погода в Україні 12 лютого погіршується. Відтак, синоптики оголосили штормове попередження із жовтим рівнем небезпеки.

Дороги України скує ожеледиця всюди, крім Півдня. Також у центральних та південних областях посилиться вітер до 15 – 20 метрів за секунду.

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Температура повітря у регіонах

Мешканцям Житомирської та Вінницької областей варто бути готовими до снігу з дощем. Такі ж прогнози для центральних, північних та східних частин України.

Стовпчики термометрів будуть показувати таке:

на Заході +1...+6 градусів, а вночі -1...-4 градуси,

на Півночі вдень +1...+4 градуси, а вночі +1...-2 градуси,

на Сході вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...+2 градуси,

на Півдні вдень +6...+8 градусів, а вночі 0...+3 градуси,

у Центрі вдень +1...+6 градусів, а вночі +2...-1 градус.



Синоптики попереджають про небезпеку / Фото Укргідрометцентру

Зима в Україні

Цьогорічна зима напрочуд сніжна, холодна та з аномальними вітрами для цього періоду. У січні траплялись навіть грози. Паралельно до цього в Антарктиді, на українській станції "Академік Вернадський" в лютому зафіксували новий температурний рекорд – +12,7 градуса.

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах також тримаються снігові заметілі. Сніг днями ледь не заблокував рятувальників на посту, яким довелось відкопуватись, що вийти назовні.

Також рятувальники не вперше попередили українців про негоду у деяких областях країни. Зокрема мовиться про ожеледицю, вітер та сильні снігопади.

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