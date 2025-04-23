В Одесі штормове попередження, у Львові гроза і не тільки: погодні сюрпризи на 24 – 26 квітня
- В Україні очікується висока пожежна небезпека у багатьох областях з 24 по 26 квітня.
- В Одесі оголошено штормове попередження з обмеженою видимістю через туман.
- У Львові очікується не тільки висока пожежна небезпека, але й гроза.
В Україні панує тепла, навіть жарка погода. Проте спека змінюється грозами та навіть штормовим попередженням. 24 Канал зібрав попередження синоптиків на найближчі дні.
В Укргідрометцентрі відповіли, чи буде +30 уже найближчими днями.
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Синоптики попереджають про грозу та високу пожежну небезпеку в Україні
24 – 26 квітня у північних, центральних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській (24 – 25 квітня у Волинській) областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека на 24 квітня / Карта Укргідрометцентру
У Києві теж очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки, але 24 – 25 квітня.
Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню),
– акцентували спеціалісти.
А от у Львові висока пожежна небезпека буде до кінця доби 23 квітня та впродовж 24 – 25 квітня. Також 24 квітня очікується гроза.
Міська влада Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними. А також повідомляти на гарячу лінію міста за номером 15-80, якщо виникли непередбачувані ситуації.
В Одесі ж оголосили штормове попередження. Наразі місто накрив туман, до кінця доби видимість становитиме 200 – 500 метрів. Очікують небезпечні метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності.