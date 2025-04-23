В Одесі штормове попередження, у Львові гроза і не тільки: погодні сюрпризи на 24 – 26 квітня

В Україні панує тепла, навіть жарка погода. Проте спека змінюється грозами та навіть штормовим попередженням. 24 Канал зібрав попередження синоптиків на найближчі дні.

В Укргідрометцентрі відповіли, чи буде +30 уже найближчими днями.

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Синоптики попереджають про грозу та високу пожежну небезпеку в Україні

24 – 26 квітня у північних, центральних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській (24 – 25 квітня у Волинській) областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека на 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

У Києві теж очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки, але 24 – 25 квітня.

Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню),

– акцентували спеціалісти.

Пожежна небезпека на Київщині 24 – 25 квітня / Укргідрометцентр

А от у Львові висока пожежна небезпека буде до кінця доби 23 квітня та впродовж 24 – 25 квітня. Також 24 квітня очікується гроза.

Міська влада Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними. А також повідомляти на гарячу лінію міста за номером 15-80, якщо виникли непередбачувані ситуації.

В Одесі ж оголосили штормове попередження. Наразі місто накрив туман, до кінця доби видимість становитиме 200 – 500 метрів. Очікують небезпечні метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності.