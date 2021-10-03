Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де очікувати
3 жовтня 2021 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Синоптики попередили, що на початку жовтня в Україні будуть заморозки. У деяких регіонах прогнозують зниження температури до -5 градусів.
Виняток становлять більшість західних областей та узбережжя морів. На інших територіях рятувальники попередили про І рівень небезпеки.
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У яких областях будуть заморозки
За даними Укргідрометцентру, заморозки на поверхні ґрунту будуть 4 – 6 жовтня. Місцями повітря похолоднішає до 0...-5 градусів. ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки.
Де і коли чекати на похолодання:
- вночі 4 жовтня, крім більшості західних областей та крайнього півдня,
- 5 – 6 жовтня у північних, центральних регіонах,
- 6 жовтня – в східних та більшості західних областей.
У Київській області вночі 4 жовтня також буде холодно: заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів.
Якою буде погода найближчим часом
- Погода в Україні у понеділок, 4 жовтня, буде сонячною. Протягом дня буде +13...+17 градусів.
- На Заході країни буде найтепліше – повітря прогріється до +13...+18 градусів, зокрема на Закарпатті – до +19...+21 градуса.
- Загалом у жовтні синоптики прогнозують теплу погоду. Кількість опадів передбачають в межах кліматичної норми, а середня місячна температура сягатиме +7...+12 градусів.