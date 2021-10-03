Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де очікувати

Синоптики попередили, що на початку жовтня в Україні будуть заморозки. У деяких регіонах прогнозують зниження температури до -5 градусів.

Виняток становлять більшість західних областей та узбережжя морів. На інших територіях рятувальники попередили про І рівень небезпеки.

Зверніть увагу Сонце вдень та заморозки вночі: прогноз погоди на 4 жовтня

У яких областях будуть заморозки

За даними Укргідрометцентру, заморозки на поверхні ґрунту будуть 4 – 6 жовтня. Місцями повітря похолоднішає до 0...-5 градусів. ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки.

Де і коли чекати на похолодання:

вночі 4 жовтня, крім більшості західних областей та крайнього півдня,

5 – 6 жовтня у північних, центральних регіонах,

6 жовтня – в східних та більшості західних областей.

У Київській області вночі 4 жовтня також буде холодно: заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів.

Якою буде погода найближчим часом