Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де різко похолодає
Джерело:ДСНС
Синоптики попередили, що вже у останній день вересня, а також на початку жовтня в Україні будуть заморозки. Виняток становлять тільки більшість західних областей та узбережжя морів.
На решті території країни, зокрема у північно-східних та центральних областях буде до 0...-5 градусів. Попереджають про значне похолодання й на Київщині.
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В Україну прийдуть заморозки: де очікувати похолодання
Уночі 30 вересня та протягом 1 – 3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікують заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі до 0…-5 градусів,
– повідомили у ДСНС.
Прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий. Зокрема, синоптики попереджають про заморозки на 30 вересня на:
- Чернігівщині;
- Сумщині;
- Луганщині.
Окрім того, у північно-східних областях прогнозують заморозки навіть у повітрі – до 0...-3 градусів. Там рятувальники попереджають про ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий.
У Київській області вночі 30 вересня та 1 – 3 жовтня очікують заморозки на поверхні ґрунту до 0...-5 градусів та подекуди й у повітрі – до 0...-2 градусів,
– мовиться у повідомленні.
У ДСНС попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
Коротко про похолодання в Україні
- Синоптики попереджали про заморозки на 29 – 30 вересня. Зокрема в північних, східних та центральних областях.
- Причина – до України рухається антициклон з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься. Причому центр зміститься до Лівобережжя України.
- Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода до кінця тижня (до 3 жовтня – 24 канал) залишиться "сухою та свіжою".