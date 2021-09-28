Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де різко похолодає

28 вересня 2021 , 13:17
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Джерело:

ДСНС

Синоптики попередили, що вже у останній день вересня, а також на початку жовтня в Україні будуть заморозки. Виняток становлять тільки більшість західних областей та узбережжя морів.

На решті території країни, зокрема у північно-східних та центральних областях буде до 0...-5 градусів. Попереджають про значне похолодання й на Київщині. 

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В Україну прийдуть заморозки: де очікувати похолодання

Уночі 30 вересня та протягом 1 – 3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікують заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі до 0…-5 градусів,
– повідомили у ДСНС. 

Прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий. Зокрема, синоптики попереджають про заморозки на 30 вересня на:

  • Чернігівщині;
  • Сумщині;
  • Луганщині.

Окрім того, у північно-східних областях прогнозують заморозки навіть у повітрі – до 0...-3 градусів. Там рятувальники попереджають про ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий. 

У Київській області вночі 30 вересня та 1 – 3 жовтня очікують заморозки на поверхні ґрунту до 0...-5 градусів та подекуди й у повітрі – до 0...-2 градусів,
– мовиться у повідомленні.

У ДСНС попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

Коротко про похолодання в Україні

  • Синоптики попереджали про заморозки на 29 – 30 вересня. Зокрема в північних, східних та центральних областях.
  • Причина – до України рухається антициклон з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься. Причому центр зміститься до Лівобережжя України. 
  • Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода до кінця тижня (до 3 жовтня – 24 канал) залишиться "сухою та свіжою".
Автор: Діана Квасневська