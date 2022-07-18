Військовий експерт назвав 2 причини раптової перевірки у росії ППО та сирен
У москві проведуть планові навчання повітряної тривоги, а рамзан кадиров заявив, що йому в чечні необхідні системи ППО. Є 2 ймовірні причини, з чим це пов'язано.
Про це 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що перша причина полягає у так званих "хлопках" на прикордонних з Україною російських територіях.
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"Хлопки" викликають занепокоєння в росіян
За словами Мусієнка, незважаючи на російську активну пропаганду й демонстрацію роликів з роботою систем протиповітряної оборони – так звані "хлопки" невідомого походження (як їх називають в росії) означають, що в країні-агресорці далеко не все так гладко.
Звичайно, це викликає занепокоєння у самих росіян, оскільки вони починають ставити питання – яким же чином росія тепер їх захищатиме,
– зазначив військовий експерт.
Як наголосив Мусієнко, у кремлі відчули такі глибинні настрої росіян, особливо в жителів прикордонної з Україною території. Саме тому зараз вони намагаються продемонструвати, що російська влада нібито дбатиме про своїх громадян та захищатиме їх.
У росіян починаються істерики
Однак Мусієнко зауважив, що питання полягає в іншому. Тобто яким чином це поєднується з російською пропагандою та інформаційними й політичними установками, які вони постійно дають.
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Як він підкреслив, російська пропаганда говорить про те, що зараз триває так звана "спеціальна військова операція" проти України і що незабаром цілі досягнуть, незважаючи ні на що. Водночас росіяни зміцнюють свої рубежі та намагаються встановлювати системи протиповітряної оборони.
Тобто така версія нежиттєздатна, і це вже відчувають окремі прошарки російського суспільства, які починають істерично закликати захищати їх,
– наголосив Мусієнко.
"Загроза" від НАТО
Крім того, військовий експерт додав, що є й друга причина. За його словами, москва продовжуватиме нагнітання ситуації, що начебто НАТО продовжує реалізовувати чи пропагувати наративи про знищення росії й так далі.
Тобто знову пропагуватимуть загрозу від НАТО, що нібито росія воює не з Україною, а практично з Альянсом. Відповідно потрібно захищатися, оскільки є загроза з боку Заходу,
– повідомив Мусієнко.
Він пояснив, що ця тема знову буде розігріватись. Так у кремлі хочуть консолідувати російське суспільство й мотивувати йти на військову службу, аби воювати проти України.
Мусієнко назвав 2 причини раптової перевірки у росії ППО та сирен: дивіться відео
У росії починаються панічні настрої: що відомо
- У російських медіа написали, що в середу, 20 липня, в москві увімкнуть навчальні сирени з повідомленням "Увага всім!". Зазначається, що сирени лунатимуть у всіх районах столиці держави-агресорки та триватимуть близько 1 хвилини. Крім того, повідомлення про "тривогу" транслюватимуть на радіо та телебаченні.
- московські чиновники заявили, що так готуються до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Мовляв, тренуються вчасно інформувати населення, а також перевіряють роботу надзвичайних та оперативних служб міста.
- Страшно стало навіть очільнику чечні рамзану кадирову, який вирішив попросити про особисту протиповітряну оборону. Схоже, начальник тікток-війська боїться, що до нього прилетить ракета.
- Розмістити базу ППО кадиров просить у горах чечні біля його рідного села Ахмат-Юрт. Мовляв, росії, як ніколи, потрібні нові стратегічні рішення, а система протиповітряної оборони в чечні – просто обов'язкова.