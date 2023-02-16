У Житомирі після відбою кілька разів пролунали короткі сирени: що сталося

Повітряна тривога на всій території України почалась орієнтовно о 12:12 та тривала менш ніж пів години 16 лютого. Причиною було те, що росіяни підняли у небо МіГ-31К, який несе на собі ракети "Кинджал".

Варто зауважити, що наша ППО не може збивати ці ракети, тому щоразу після злету Міг-31К в Україні оголошують тривогу. Однак цього разу в Житомирі сирени пролунали й після тривоги.

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Чому в Житомирі сирени лунали після тривоги

Варто зауважити, що після відбою у Житомирі декілька разів пролунали короткі сирени.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський розповів, що причина цих звуків криється у технічних моментах.

За словами Дідківського, вмикання сирен у компетенції облдержадміністрації та "Укртелекому". Безпосередньо в міста немає угоди про утримання сирени.

Ми безпосередньо утримуємо сирени, за питання запиту відповідає область. На "Укртелекомі" стався технічний збій, бо мені телефонували звідти,

– заявив Микола Дідківський.

Посадовець також запевнив, що хоче заспокоїти людей, адже короткі запуски сирен на кілька секунд – це перевірка їх працездатності. Адже по-іншому сирени не перевіриш.

"Оці сьогоднішні (16 лютого – 24 Канал) короткі запуски говорять про те, що перевіряють технічні параметри, і нічого іншого", – запевнив Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради.

Він додав, що вони навіть у мирний час так перевіряли сирени: "Тільки вона (сирена – 24 Канал) розганялася по звуку, ми одразу її гасили".

Повітряні тривоги в Україні