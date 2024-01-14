"Сірет" заблоковано: румунські фермери знову перекрили рух вантажівок
Джерело:Держприкордослужба
У неділю на території Румунії фермери знову заблокували рух вантажівок у напрямку пункту пропуску "Сірет". Напередодні, 13 січня, блокування тривало 6 годин.
Про те, що рух вантажівок знову заблокований, прикордонники повідомили близько 14 години. Зауважили, що "Сірет" розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".
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Фермери знову заблокували рух вантажівок
У Держприкордонслужбі розповіли, що представники прикордонної поліції Румунії близько 2 години дня повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями. Однак, йдеться тільки про рух вантажівок у напрямку пункту пропуску "Сірет".
Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин,
– зазначили в ДПСУ.
До речі Більше жодних блокувань: польська влада заборонила акції на українському кордоніЗверніть увагу! У суботу, 13 січня, у Держприкордонслужбі зазначали, що причини блокування румунськими фермерами невідомі. До речі, рух вантажівок відновили лише близько 10 години вечора.