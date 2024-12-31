Сирія готова розвивати стратегічне партнерство з Україною на різних рівнях, – глава МЗС

Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хассан аш-Шайбані заявив, що країна сподівається на стратегічне партнерство з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що відповідну заяву глава сирійського МЗС зробив під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

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В МЗС Сирії прокоментували партнерство з Україною

Новий уряд Сирії сподівається на "стратегічне партнерство" з Україною.

Між нами та Україною буде стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному рівнях, а також наукове партнерство,

– сказав Асаад Гассан аль-Шибайні.

Міністр закордонних справ Сирії також додав, що "сирійський народ і український народ мають однаковий досвід і ті самі страждання, які ми пережили за 14 років". Таким чином він провів паралель між жорстокою війною в Сирії та російським вторгненням в Україну.

До слова, раніше Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини з Сирією та цінує шанс на відновлення нормального й стабільного життя в країні.

До того ж Андрій Сибіга заявляв, що Україна підтримуватиме продовольчу безпеку Сирії. Зокрема до країни прибудуть понад 20 вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в рамках гуманітарної ініціативи "Зерно з України".